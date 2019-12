Oklahoma City batte Phoenix nella notte Nba, 22 punti di Gallinari

Affermazione interna di Oklahoma City nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte agli oltre 18mila spettatori della Chesapeake Energy Arena, i Thunder travolgono i Phoenix Suns per 126-108 con un’ottima prova di Danilo Gallinari, capace di finire a referto con un bottino personale di 22 punti in 30 minuti di impiego, impreziositi da 6 rimbalzi e 1 assist; il più prolifico è il canadese Shaivonte Aician Gilgeous-Alexander, autore di 32 punti.

Sconfitta esterna, invece, per i New Orleans Pelicans, al tappeto per 106-102 sul parquet dei Golden State Warriors. Solo panchina per l’azzurro Nicolò Melli.

