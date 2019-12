Tragedia in un magazzino di New Delhi, in India, dove un incendio ha causato la morte di 9 persone e il ferimento di altre 3.

Lo riportano i vigili del fuoco intervenuti sul posto. Il rogo si è sviluppato per cause ancora da accertare nelle prime ore del mattino nel quartiere di Kirari. Ci sono volute tre ore per domare le fiamme.