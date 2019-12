In Nba i Clippers vincono il derby contro i Lakers

Come sempre, il basket Nba non si è fermato nemmeno a Natale. Sono andate in scena questa notte due gare molto attese. A Los Angeles i Clippers hanno vinto in rimonta il derby contro i Lakers (111-106) grazie ai 35 punti messi a tabellino da Kawhi Leonard. Per LeBron James, invece, “soli” 23 punti.

Così è maturato il quarto ko di fila per il team gialloviola. Successo esterno anche per i New Orleans Pelicans, che hanno superato per 112-100 i Denver Nuggets.