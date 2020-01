Cameron Diaz è diventata mamma per la prima volta. L’annuncio è arrivato dal suo profilo Instagram.

L’attrice ha dato alla luce la sua primogenita. Si tratta, infatti, di una bambina. Per le star di Hollywood non c’è età che tenga e a 47 anni, la bella attrice bionda è diventata mamma per la prima volta.

Cameron Diaz mamma per la prima volta, l’annuncio su Instagram

Ancora una volta, i social sono il mezzo più utilizzato dai vip per diffondere annunci e notizie, così Cameron Diaz ha usato Instagram per far sapere al mondo della nascita di sua figlia.

Sia lei che il marito Benji Madden, 40 anni, chitarrista della band rock Good Charlotte, hanno condiviso su Instagram lo stesso messaggio, con cui hanno anche rivelato il particolare nome scelto per la piccolina, ovvero Raddix.

Così il nuovo anno e la nuova decade si aprono in bellezza per la famiglia. Nell’annuncio dai toni prorompenti si legge la buona novella ma non c’è alcuna foto della piccola. La coppia, infatti, ha deciso di mantenere il massimo riserbo per tutelare la privacy della bambina, di cui ha diffuso solamente il nome e, come unico dettaglio, che si tratta di una bambina bellissima che ha riempito di gioia la famiglia.