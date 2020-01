Decide una magia di De Paul, Lecce-Udinese 0-1

Una perla di Rodrigo De Paul permette all’Udinese di espugnare il “Via del Mare” e condannare il Lecce alla terza sconfitta consecutiva in campionato. Continua la maledizione casalinga per la squadra di Liverani che aveva approcciato bene col match con una traversa colpita da Babacar con un tiro dalla lunga distanza.

Ma nel secondo tempo l’Udinese prende in mano il pallino del gioco e non lo lascia più. Dopo due gol annullati a Okaka per fuorigioco, la formazione di Gotti spreca al 79′ la chance per passare in vantaggio: Fofana libera con un velo Lasagna al tiro ma l’attaccante spreca tutto e si fa murare da un grande Gabriel in uscita. Ma all’87’ De Paul riscatta una prova sottotono e lo fa nel modo migliore: il fantasista argentino aggancia in area, salta due giocatori e nello stretto trova anche lo spazio per battere Gabriel e siglare il gol che decide la partita. (ITALPRESS)