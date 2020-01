“Mara (Venier, ndr), ti voglio vicino a me sabato sera, voglio che tu sia la prima donna della finale a scendere le scale dell’Ariston e le scenderai come nessun altra”. Lo ha detto Amadeus, in collegamento telefonico con Mara Venier nella prima puntata di “Chiamate Mara 3131”.

Sanremo, Amadeus “Mara Venier con me nella finale”

La conduttrice ha pubblicamente accettato e ha confessato ai microfoni di Rai Radio2: “sono onorata di questo invito: per te è la prima volta a Sanremo, per me la prima volta in radio. Scenderò quelle scale, ci vediamo sabato sera per la finale di Sanremo!”.

