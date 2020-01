Inter, Conte: “Sarà difficile ripetere il girone d’andata”

“Dal girone di ritorno mi aspetto la stessa predisposizione, la stessa concentrazione che i giocatori hanno avuto nella prima parte di campionato ma ripetere il girone d’andata non sarà semplice, anzi, sarà molto difficile. Per riuscirci dovremo allenarci ancora di più e fare le cose con lo stesso entusiasmo, la stessa voglia”. Antonio Conte mette le mani avanti: i 46 punti ottenuti nelle prime 19 gare di campionato non sono stati casuali e per farne altrettanti o magari di più servirà un grande sforzo da parte di tutti.

A partire dalla trasferta di domani a Lecce, contro una squadra che “fa un calcio propositivo e cerca attraverso questo di raggiungere il risultato. Auguro loro ogni bene essendo io di Lecce ma dopo la partita contro di noi”. Gara da non prendere sottogamba. “Di abbordabile questa partita non ha niente, dobbiamo rimanere concentrati e avere la stessa voglia e determinazione delle ultime partite. Affrontiamo una squadra che ha voglia di fare punti e gioca in casa. È una partita in cui bisogna alzare l’asticella dell’attenzione e tenerla altissima”.

In Salento non ci sarà il neo acquisto Ashley Young: “È appena arrivato, questa squadra lavora da sei mesi su dei meccanismi, su un’idea, per cui farà allenamento oggi e domani e la prossima settimana inizierà ad allenarsi con noi per entrare dentro la nostra idea e poi sarà eventualmente a disposizione col Cagliari”. (ITALPRESS)