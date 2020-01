I carabinieri di Torino stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dalla Procura, nei confronti di 5 appartenenti a una banda criminale che utilizzava uno spray all’ammoniaca per neutralizzare eventuali animali da guardia prima di eseguire materialmente delle rapine. Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di incendio, ricettazione, contraffazione di targhe e furti in abitazione e di autovetture, i reati a vario titolo contestati.

Spray all’ammoniaca per compiere furti, sgominata banda a Torino

Le indagini dei militari hanno documentato oltre 70 furti, di cui 25 in abitazioni, in 24 comuni della provincia di Torino. Gli indagati sono anche ritenuti i responsabili dell’incendio di un furgone della polizia penitenziaria della casa di reclusione di Saluzzo, commesso il 12 febbraio scorso, a Cavour (Torino), mentre era parcheggiato in strada, quale ritorsione.

Sventata infine una rapina gia’ pianificata dalla banda ai danni della titolare di un esercizio di rivendita carni di Villafranca Piemonte.

Il modus operandi del gruppo era dettato dalle programmazioni di feste locali e di rosari per eventi funebri, soprattutto nelle piccole comunità. In queste occasioni rubavano dalle auto dei partecipanti le chiavi di casa lasciate incustodite e poi andavano a svaligiare l’abitazione.

