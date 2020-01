Coronavirus cinese, un caso sospetto a Bari: controlli a Fiumicino

Caso di sospetta infezione da coronavirus 2019-nCov a Bari. A segnalarlo agli organi competenti il Policlinico del capoluogo pugliese, dove è stata ricoverata una donna.

“Sono state adottate tutte le procedure di prevenzione previste – sottolinea il Policlinico in una nota -. La paziente si trova attualmente in isolamento respiratorio e da contatto presso il reparto di malattie infettive e sta ricevendo le cure necessarie in attesa di conoscere gli esiti degli esami diagnostici di conferma”.

Controlli sanitari sono stati attivati, stamane all’alba, all’aeroporto di Fiumicino per i 202 viaggiatori provenienti da Wuhan, la città della Cina epicentro del Coronavirus. A loro sono state applicate le procedure disposte dalle autorità dopo la diffusione del contagio.

Per la prima volta è stato attivato il percorso sanitario disposto dall’Usmaf del ministero della Salute. Con appositi scanner è stata controllata la temperatura corporea dei passeggeri del volo della China Southern Airlines Cz 645, atterrato alle 4.50.