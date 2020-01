Regionali, urne aperte in Emilia Romagna e in Calabria

Resteranno aperte sino alle ore 23 le urne di Emilia Romagna e Calabria per per eleggere il presidente della Giunta e i componenti dell’Assemblea legislativa. Le operazioni di scrutinio delle elezioni Regionali avranno inizio a partire dalle ore 23.00, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti.

Sono complessivamente quasi 5,5 milioni gli elettori chiamati alle urne per queste Regionali: oltre 3,5 milioni in Emilia Romagna e circa 1,8 milioni in Calabria.

Regionali in Emilia Romagna

I candidati alla presidenza della Giunta della Regione sono 7, mentre le liste in gioco sono 17. Si tratta di: Marta Collot (Potere al Popolo), Simone Benini (M5S), Laura Bergamini (Partito Comunista), il governatore uscente Stefano Bonaccini (Pd e altre liste); Lucia Borgonzoni (Lega, FI e altre liste), Stefano Lugli (L’Altra Emilia-Romagna); Domenico Battaglia (Movimento 3 V). I posti disponibili in consiglio sono 50.

Regionali in Calabria

I candidati alla presidenza della Regione Calabria sono 4: Jole Santelli, per la coalizione di centro-destra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Unione di Centro, Jole Santelli Presidente e Casa delle Libertà); Filippo Callipo, coalizione di centro-sinistra (Partito Democratico, Io Resto in Calabria, Democratici e Progressisti); Francesco Aiello, (Movimento 5 Stelle, Calabria Civica) e Carlo Tansi, liste civiche (Tesoro Calabria Calabria Libera e Calabria Pulita). I posti disponibili in consiglio sono 30.