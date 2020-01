Salvini “Il cambio in Emilia-Romagna è solo rimandato”

“In Emilia Romagna abbiamo raddoppiato i voti e gli eletti, questo ci dà una grande responsabilità”, ha spiegato Salvini, che ha aggiunto: “Ci sono ancora nostri rappresentanti di lista ai seggi. C’è qualcosa da rivedere nel sistema democratico. In certi contesti c’è stata un’arroganza e una violenza che non ci aspettavamo”.. È chiaro che se nell’arco di qualche mese il primo partito non entra nemmeno in Consiglio regionale in Calabria e in Emilia-Romagna lo fa con una persona, c’è uno spostamento a sinistra. Ci confronteremo con due idee diverse di Paese”, ha detto ancora il leader della Lega, che ha difeso la candidatura di Lucia Borgonzoni: “Un milione di emiliani l’ha scelta, sono straconvinto che fosse l’unica che se la potesse giocare”.