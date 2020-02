Comodità, luminosità e funzionalità per la casa dei tuoi sogni, vieni a scoprire il catalogo Ikea 2020

Un mondo di ispirazione e soluzioni accessibili per dare nuova vita alla tua abitazione. Questo è quello che vuole offrirti Ikea e che puoi scoprire all’interno del nuovo catalogo, valido fino al 12 agosto 2020.

Comodi e confortevoli letti, bagni moderni e luminosi, soggiorni colorati e cucine funzionali: la tua casa è pronta per essere rivoluzionata con tonalità accese, brillanti e materiali moderni, hai solo l’imbarazzo della scelta!

Sei alla ricerca di una tipologia di arredamento naturale, che ti faccia assaporare l’atmosfera di una casa immersa nel verde della campagna anche vivendo in città? Potrebbe fare al caso tuo la nuova lampada da terra in bamboo Knixhult a 50 euro. Se invece il tuo ideale di casa è più improntato alla modernità e alla tecnologia forse preferisci la lampada da tavolo con cassa Wi-Fi Symfonisk in cui luce e suono si incontrano, tua da 179 euro.

Sogni l’armadio perfetto per i tuoi abiti, ma non riesci a trovare quello che fa al caso tuo? Da Ikea è arrivato il guardaroba componibile Pax Nykirke, tuo a 589 euro oppure il Platsa Sannidal/Ridabu a 510 euro, pronti ad adattarsi ad ogni tua esigenza in tema di vestiario.

Per la cameretta dei tuoi bambini i colori fanno da padroni! Vieni a scoprire il letto con letto supplementare e cassetti Släkt a 219 euro, il nuovo letto a castello Vitval a 199 euro e la lampada da tavolo a Led Solbo a forma di gufetto a 15 euro.

Vuoi saperne di più? Vedi qui tutte le offerte Ikea, crea intorno a te la casa che sogni!