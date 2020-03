Coronavirus, Musumeci “20 mila rientri in Sicilia”

“La Sicilia sostiene le misure varate dal governo centrale e si unisce alla richiesta di consentire a ogni Regione, in un quadro di condivisione con le istituzioni nazionali, di adottare iniziative ulteriori, purche’ non in contrasto. E’ il giusto compromesso per venire incontro a richieste legittime, come quelle della Lombardia, che nel sentimento di coesione nazionale non possono essere lasciate inascoltate”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

