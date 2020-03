La Banca Centrale Europea ha messo in campo un intervento consistente per far fronte all’emergenza coronavirus in Europa. Lo ha fatto sapere il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in un’intervista al Corriere della sera.

Coronavirus, Gualtieri: Nuove misure per le imprese

Gualtieri ha anche annunciato nuove misure per le imprese. “Alla luce delle nuove regole europee sugli aiuti di Stato adottate – ha poi detto Gualtieri -, vareremo ulteriori misure per fornire garanzie e finanziamenti a supporto delle imprese”.

Il ministro rassicura poi sulla solidità del sistema. “Chiunque minacci la frammentazione dell’Europa – ha proseguito -, sa che la Bce è determinata a proteggerne l’unità. E tuttavia dobbiamo sapere che la politica monetaria da sola non basta”.

“Adesso – ha precisato Gualtieri – dobbiamo avere il coraggio di mettere in campo una politica di bilancio comune e coordinata capace di sostenere lo sforzo dei nostri sistemi sanitari, di affrontare adeguatamente l’impatto economico della crisi e di gettare le basi per un rilancio della crescita e del nostro modello sociale mobilitando le risorse necessarie.

Gentiloni: Risposte Ue non ancora adeguate

Per il commissario agli Affari economici, Paolo Gentiloni, la risposta europea non è ancora adeguata alla situazione. “La dimensione della risposta comune al coronavirus ancora non è adeguata ma sono stati fatti passi straordinari”. Lo ha detto il commissario spiegando che “avremo conseguenze enormi per tutti i Paesi“, ma ancora “si fa fatica a capire” che non è una crisi “soltanto di uno o di pochi”.