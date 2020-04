Coronavirus, continua il trend positivo: i guariti salgono a 22.837

Complessivamente 132.547 persone in Italia sono risultate positive al coronavirus finora. Attualmente sono 93.187 le persone positive, con un incremento di 1.941 rispetto a ieri quando l’aumento era stato di 2.972 unità. Lo ha reso noto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Sono 22.837 le persone guarite, con un aumento di 1.022 unità rispetto a ieri. I deceduti sono 16.523, 636 in più rispetto al dato complessivo alla data di ieri, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

I ricoverati con sintomi sono 28.976, in terapia intensiva 3.898, in isolamento domiciliare 60.313. I tamponi effettuati in totale sono 721.732.

E anche i dati della Lombardia, focolaio d’Italia, sembrano indicare una tendenza positiva: “I dati di oggi ci parlano di una situazione in lento ma costante miglioramento. Lo sforzo complicato che stiamo facendo quindi porta a risultati”, ha detto, nel corso dell’ormai consueta diretta Facebook per fare il punto sull’emergenza coronavirus, l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera.

“Ii in Lombardia siano saliti a quota 51.534, 1.079 più di ieri; i ricoveri in ospedale sono 11.914, 95 in meno di ieri, a cui si aggiungono i pazienti in terapia intensiva, che sono arrivati a 1343, 26 più di ieri. I decessi sono arrivati a quota 9.202, 297 più di ieri, mentre i dimessi sono 13.863, 437 più di ieri. La provincia di Milano ha raggiunto gli 11.538, casi di coronavirus, 308 più di ieri, quando erano aumentati di 411 unità. A Milano città i casi sono 4645, 112 in più rispetto a ieri (quando erano stati 171).