Due persone passeggiano sulla spiaggia, a Venezia. L’elicottero della Guardia di finanza li intercetta e loro corrono a nascondersi tra le case. Sul velivolo delle fiamme gialle c’è pure una inviata della trasmissione Pomeriggio Cinque, di Mediaset, che fa il resoconto dell'”inseguimento”, collegata in diretta con Barbara D’Urso.

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, in tutto il paese, per individuare i cittadini che sono usciti da casa, durante i giorni del distanziamento sociale, per verificare la violazione delle disposizioni del governo. I casi più eclatanti, le feste di condominio a Milano e le grigliate sui tetti a Palermo. Così come le code sulle strade verso le località di mare, vicino a Roma.

Nel caso di Venezia, le due persone stanno passeggiando sulla spiaggia, quando l’elicottero delle Fiamme gialle, con le telecamere di Pomeriggio Cinque, le intercetta. Enfatica la cronaca dell’inviata: “Ecco Barbara, l’elicottero ha segnalato quella persona, ma lui sta scappando. Lo stiamo inseguendo, i finanzieri hanno iniziato a correre perché lui si sta rifugiando tra le case”.

Un servizio che non è piaciuto a molti telespettatori, che hanno rimarcato i toni da “caccia all’uomo”. Sui social si è scatenata una rivolta, tantissimi i commenti negativi contro la trasmissione e i toni utilizzato in questa, come in altre occasioni. Anche il giornalista Paolo Condò ha commentato ironicamente l’episodio.

“Ecco Barbara, Barbara! L’uomo ha aumentato il passo e sta scappando, lo stiamo inseguendo! Si sta allontanando tra le case e lo stiamo inseguendo! Andrea, inquadra!”. È un film poliziesco? No. È Barbara D’Urso con #pomeriggio5. Incredibile pic.twitter.com/OyVyuotPhY — Pietro Raffa (@pietroraffa) April 13, 2020