Il tiramisù diventa un piatto gourmet con lo chef Ignazio Interrante

Il tiramisù è un piatto intramontabile. Per alcuni, la ricetta tradizionale è inviolabile, ma oggi vogliamo dimostrarvi che basta solamente qualche piccola attenzione in più per renderlo un piatto gourmet. Lo facciamo insieme allo chef Ignazio Interrante, dell’Associazione provinciale cuochi e pasticceri di Palermo.

“Il tiramisù è un dolce al cucchiaio semplice – dice lo chef Interrante -, ma con un poco di creatività, il dressage del piatto fa la differenza”. In questi giorni di quarantena in casa, in molti si sono dilettati in cucina. Dal pane alla pizza, dalla crostata al tiramisù stesso. Aggiungiamo, allora, un tocco di novità e vestiamo a festa questo piatto.

Tiramisù gourmet. Ingredienti per 4 stampini stecca in silicone:

n. 3 uova fresche

60 gr di zucchero semolato

200 gr di savoiardi

60 gr di panna fresca zuccherata

120 gr di mascarpone

n. 4 caffè amari espressi lunghi

100 gr di crumble o biscotto al cacao sbriciolato

n. 4 fragole

Stecchette o deco in cioccolato