One World Together, la musica si mobilita per l’Oms

I grandi della musica si mobilitano a favore di chi, in questa emergenza sanitaria, opera in prima linea. Niente folla da stadi, niente grida dei fan. Il One World Together at Home, l’evento musicale organizzato da Lady Gaga per ringraziare e sostenere gli operatori sanitari in prima linea contro la pandemia di Covid-19, è stato uno spettacolo sobrio ma che ha urlato forte per i suoi contenuti. Costretti a casa per evitare i rischi di un contagio, circa settanta artisti da tutto il mondo hanno espresso la propria solidarietà all’Organizzazione Mondiale della Sanità e a chiunque è costretto invece a ‘non stare a casa’ rischiando la propria vita. Senza risparmiare gratitudine a medici, infermieri, ricercatori, volontari, e di tutti gli operatori dei servizi ritenuti essenziali, One World Together ha rivolto il proprio cuore anche all’Italia, il primo paese al di fuori della Cina ad essere testimone degli effetti disastrosi del Covid-1.

Tra le immagini di ospedali, di brindisi dai balconi o applausi di comuni cittadini, i volti di alcuni operatori sanitari italiani, come quello della dottoressa Silvia Castelletti, cardiologa all'Auxologico di Milano. La sua foto con i segni causati dall'uso continuo della mascherina ha fatto il giro del mondo. In video la Castelletti ha espresso un messaggio di speranza e ha augurato una pizza per tutti quando l'emergenza coronavirus sarà finita.

L’evento, che per portata è stato paragonato ad un Live Aid del 21/o secolo, è stato trasmesso a rete unificate su Cbs, Nbc e Abc oltre che su tutte le principali piattaforme di streaming e presentato da Stephen Colbert, Jimmy Kimmel e Jimmy Fallon, i re dei talk show notturni. In Italia è andato in diretta su Rai1, su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay, con la conduzione di Ema Stokholma e Fabio Canino. E tra stasera e domani sarà ancora sui canali ViacomCbs Network Italia, Mtv, Mtv Music, Vh1 e Comedy Central. Le due ore in prima serata sono state precedute da uno streaming partito dal primo pomeriggio.

A dare il fischio d’inizio Lady Gaga che ha invitato tutti a sorridere intonando al piano Smile, brano reso famoso da Nat King Cole. Poi ha definito l’evento non un fundraising ma una “lettera d’amore al mondo”. Ed infatti durante le due ore di musica non sono state chieste donazioni, è stata invece un’assoluta manifestazione di umanità e riconoscenza. E instancabilmente tutti gli artisti nel line up hanno manifestato la loro gratitudine, da Paul McCartney a Elton John, dai Rolling Stones a Lizzo, Jennifer Lopez, Billie Eilish, Stevie Wonder, Taylor Swift, Annie Lennox, Zucchero, Keith Urban con una breve apparizione della moglie Nicole Kidman, Chris Martin, Alicia Keys e Beyoncé le quali si sono soffermate soprattutto sulle comunità di colore, tra quelle più colpite dal virus. Un forte messaggio di unità è arrivato da parte delle ex First Lady Laura Bush e Michelle Obama, con una testimonianza fortemente simbolica nei giorni in cui il presidente Usa Donald Trump ha sospeso i fondi all’Oms. E poi ancora Bill Gates e la moglie Melinda, Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Sarah Jessica Parker, Matthew McConaughey, David e Victoria Beckham.

A chiudere il sipario su One World Together at Home un poker di star mondiali formato da Andrea Bocelli, Celine Dion, Lady Gaga e John Legend che – accompagnati al piano da Lang Lang – hanno cantato sia in italiano che in inglese The Prayer, il brano scritto per il film d’animazione La spada magica – Alla ricerca di Camelot (1998), già vincitore del Golden Globe nel 1999 e nominato come Miglior canzone originale agli Oscar e ai Grammy Awards.

One World Together at Home ha raccolto circa 128 milioni di dollari a favore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo ha annunciato su Twitter il movimento Global Citizen. “127,9 milioni per Covid-19. Questo è il potere e l’impatto di One World: #TogetherAtHome – si legge nel tweet -. Grazie Lady Gaga per questo storico evento e a tutti nel mondo: siate forti, state al sicuro, saremo presto insieme di persona”. Lady Gaga ha risposto a sua volta con un tweet in cui si è detta onorata di essere stata parte del progetto. Il ricavato dell’evento andrà al Covid-19 Solidarity Response Fund dell’Oms.