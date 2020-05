Falso nueve9, il fresco gelèe di fragole dello chef Igrazio Interrante

Una delle migliori scelte in cucina è quella di utilizzare prodotti di stagione per le proprie ricette. Per questo motivo abbiamo deciso di presentarvi il “Falso nueve9” dello chef Ignazio Interrante.

“In attesa delle angurie – dice lo chef dell’Associazione provinciale cuochi e pasticceri di Palermo – anticipiamo l’estate con un fresco gelèe di fragole”. La ricetta di oggi è un falso macaron di gelèe di fragole con croccante al cioccolato fondente su muesli al cacao, pistacchio e frutta fresca.

Ingredienti per il Falso nueve9

150 gr di fragole fresche

60 gr di zucchero semolato

40 gr di amido di mais*

succo di un’arancia

una spruzzata di limone

*possibile sostituire l’amido di mais con 2 fogli di gelatina alimentare.

Procedimento. Lavare bene le fragole e con l’aiuto di mixer frullarle con una spruzzata di limone. A parte nel succo di una arancia aggiungere e far sciogliere le polveri, cioè lo zucchero e l’amido di mais. Unire i due composti e mettere sul fuoco fino a bollore per pochi minuti.

Porre il composto in finger food oppure in stampini per una presentazione creativa ed innovativa. Far rassodare in frigo per circa 1 ora prima di sformare.

Inserire tra le due metà di gelèe un dischetto croccante al cioccolato oppure una farcia a piacere. Decorare il piatto con muesli al cioccolato o biscotti sbriciolati, frutta fresca e una stecchetta di cioccolato.

Lo chef Ignazio Interrante

Ignazio Interrante, classe 1976, è originario di Sciacca. Già durante la frequenza dell’Ipssar Molinari, inizia la sua esperienza lavorativa in giro per la Sicilia e per l’Italia, formandosi in prestigiosi hotel e sotto la guida di maestri del calibro dello chef Giovanni Giarratano. Inizia poi la carriera scolastica come docente di Enogastronomia all’IIS Antonello da Messina e si sposta poi al Danilo Dolci.

Oggi consulente per banchettistica in diverse strutture, chef Interrante ha rappresentato la Sicilia all’estero capitanando una squadra che, nel 2013, ha preparato una cena di Gala presso l’ambasciata italiana a Buenos Aires. Meticoloso e creativo, mette a disposizione dei propri allievi la sua esperienza, ponendo sempre l’organizzazione e la professionalità in prima linea.