Torta di fragole e fantasia, un dolce trionfo dello chef Ignazio Interrante

Siamo nel pieno della stagione delle fragole. Il loro colore accattivante, la succosità e il sapore leggermente acidulo rendono questo frutto protagonista di molte ricette. Oggi vogliamo presentarvi la torta di fragole dello chef Ignazio Interrante, membro dell’Associazione provinciale cuochi e pasticceri di Palermo.

Quando si pensa ad un dolce con le fragole, il primo abbinamento che viene in mente è quello con la panna. La torta che vi offriamo oggi ha, infatti, una base morbida sormontata da un letto di fragole adagiate su soffice panna. Per il resto, potete decorare attingendo alla vostra fantasia. Provatela e siamo sicuri che vi conquisterà.

Torta di fragole: ricetta per una base da cm 22 – Ingredienti:

n 2 uova

140 gr di zucchero semolato

50 gr di olio semi girasole

60 gr di latte intero

170 gr di farina Manitoba

8 gr di lievito per dolci

Procedimento. Incorporare nelle uova lo zucchero e semi-montare. Aggiungere olio a filo, latte ed incorporare bene le polveri, lievito e farina. Passare in tortiera ed infornare a 180 gradi per circa 25 minuti.

Montaggio Torta. Far freddare e sformare. Con l’ausilio di una sacca a poche farcire a spirale con panna montata ed adagiare le fragole a fette precedentemente lavate. Spolverare con granella di pistacchio e decorare con stecche di cioccolato mettendo in campo fantasia e creatività. Passare uno strato di gelatina alimentare per preservare la frutta e dare lucentezza.

*La panna montata si può sostituire con una crema, in base ai propri gusti, personalizzandola.

Lo chef Ignazio Interrante

Ignazio Interrante, classe 1976, è originario di Sciacca. Già durante la frequenza dell’Ipssar Molinari, inizia la sua esperienza lavorativa in giro per la Sicilia e per l’Italia, formandosi in prestigiosi hotel e sotto la guida di maestri del calibro dello chef Giovanni Giarratano. Inizia poi la carriera scolastica come docente di Enogastronomia all’IIS Antonello da Messina e si sposta poi al Danilo Dolci.

Oggi consulente per banchettistica in diverse strutture, chef Interrante ha rappresentato la Sicilia all’estero capitanando una squadra che, nel 2013, ha preparato una cena di Gala presso l’ambasciata italiana a Buenos Aires. Meticoloso e creativo, mette a disposizione dei propri allievi la sua esperienza, ponendo sempre l’organizzazione e la professionalità in prima linea.