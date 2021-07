Ti piacciono gli animali? Trasformalo in un lavoro con il corso Animal Care

L’amore per gli animali, siano essi domestici di taglia più piccola oppure più grandi e liberi, è forse tra le passioni più nobili che si possano nutrire. Cani, gatti, criceti, cavalli e così via, sono tanti gli animali che ancora oggi ci fanno compagnia oppure ritroviamo sul luogo di lavoro.

A tal proposito, avete mai pensato di trasformare questo amore verso il mondo animale in una vera e propria professione? Bene, perché da oggi, con il corso per assistente veterinario di Animal Care tale pensiero può diventare una realtà lavorativa!

Il Corso Assistente Veterinario 4.0 è stato infatti creato appositamente per tutti coloro che nutrono una passione sincera e vera nei confronti del mondo dei nostri cari amici a quattro zampe, siano essi di taglia piccola oppure più grande come accennato qualche riga fa. Oltre a ciò il corso fornirà tutte le conoscenze del settore unite a quelle della promozione delle attività veterinarie tramite social network. Ma vediamo di capire tutto con un po’ più di calma.

Con questo corso, riconosciuto dall’ENCI ovvero l’Ente Nazionale Cinofilia Italiana, si potrà conseguire dunque la qualifica di Assistente Veterinario comodamente online tramite delle lezioni apposite caricate sul sistema didattico dai vari professionisti del settore.

Al contrario di quanto si possa pensare, non serviranno dei titoli particolari per l’iscrizione dato che tale corso si rivolge a tutte le fasce di utenti sinceramente interessate al mondo della veterinaria. Inoltre, proprio per il suo carattere online, gli studenti sceglieranno da soli quando e dove svolgere le lezioni che prevedono anche app con realtà aumentata, podcast e webinar per una panoramica ancora più completa ed approfondita della materia.

A tal proposito, lo sapevate che anche i cani donano sangue ? Lo dimostra l’accordo del 2015 preso tra l’Avis Toscana ed il dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa che ha poi assunto la forma di un accordo di collaborazione per creare il primo centro trasfusionale per i cani donatori di sangue. Del resto, non sono proprio i cani i migliori amici dell’uomo?

A parte questo tipo di informazione da “addetti ai lavori”, il corso dura dunque due anni e prevede materie come zoologia, zoognostica, chimica, alimentazione di animali piccoli e grandi, gestione degli animali esotici, patologia generale, segreteria, procedure infermieristiche di base, inglese, ippologia e così via. Materie che verranno spalmate nel biennio partendo dalla formazione teorica di base fino alle prove pratiche in presenza ed indispensabili per esercitare una professione di questo calibro.

Detto ciò, al termine di questo corso, sarà possibile trovare lavoro presso luoghi come le cliniche e gli ospedali veterinari. Una scelta che oggi, quasi 3.000 professionisti formati in questo modo, possono sentirsi di raccomandare.

Tirando dunque le dovute conclusioni, il Corso per Assistente Veterinario 4.0 è disponibile in tutto il nostro Paese, questo ed altro è reso possibile dalla portata del mondo online, e lo si può anche pagare tranquillamente a rate!

Siete quindi pronti ad entrare anche voi nel fantastico mondo della veterinaria e curare così gli animali del prossimo? Se le cose stanno così, allora il corso per voi è solo ad un click di distanza!