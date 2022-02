La Juventus punta sui giovani italiani

Rinnovare con giovani di qualità e di grandi prospettive. È già iniziato il nuovo corso della Juventus al termine del calciomercato di gennaio. Gli acquisti di Vlahovic e Zakaria sono le prime mosse di un cambiamento già in atto e che andrà avanti a partire dal prossimo giugno. Dopo una prima parte di stagione molto inferiore alle attese, lo staff tecnico e la dirigenza del club hanno deciso di anticipare i tempi. L’obiettivo è costruire un nuovo ciclo vincente a tinte bianconere, come confermato dagli ultimi importanti colpi nella sessione di gennaio. La “Vecchia Signora” del calcio italiano è infatti immediatamente risalita nelle quotazioni scudetto, disponibili sui principali siti di scommesse online. Davanti a tutti troviamo la favoritissima Inter a 1.30, seguita dal Milan a 7.00 e Napoli a 8.00. Più indietro l’Atalanta a 12.00 ma la Juventus si avvicina, scendendo da 25.00 a quota 15.00 nel giro di poche settimane. È evidente l’effetto prodotto dai recenti colpi del calciomercato bianconero.

La Juventus vuole proseguire sulla strada dei “giovani e forti”, iniziata con l’arrivo di Dusan Vlahovic . Il prossimo obiettivo è Nicolò Zaniolo della Roma. Il biondo attaccante da anni è seguito dalla dirigenza bianconera. Piace molto a Max Allegri, lo considera uno dei pilastri attorno a cui costruire il nuovo ciclo. Le possibilità di cessione a giugno si fanno più concrete dopo le parole del ds giallorosso Tiago Pinto, ammettendo che di fronte a offerte importanti, nessuno è incedibile, nemmeno Nicolò.

Un altro prospetto giovane molto interessante seguito dal club bianconero è Raspadori del Sassuolo. In attesa di conoscere quale sarà il futuro sul rinnovo di Dybala, Cherubini sta seguendo l’attaccante che ha preso parte alla spedizione vittoriosa degli azzurri agli ultimi Europei di calcio.

Dopo essersi assicurata per il prossimo anno le prestazioni del giovane Gatti, già acquistato dal Frosinone, per rinnovare la retroguardia sta seguendo Carnesecchi, portiere della Under 21. Gioca nella Cremonese ma è di proprietà dell’Atalanta. In previsione dell’addio di Szczesny (contratto in scadenza nel 2024) e di Perin (giugno 2022), è stato già individuato uno dei possibili candidati a difendere la porta juventina nei prossimi anni.