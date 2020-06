La Juventus piazza il grande colpo per il centrocampo. Ha preso quota fino a definirsi la pista che porta ad Arthur, centrocampista del Barcellona da tempo corteggiato dai bianconeri. Il brasiliano, alla fine, ha sciolto le riserve e accettato la proposta di Paratici. L’accordo con i catalani, invece, era già stato raggiunto da tempo, sulla base di uno scambio con Miralem Pjanic e conguaglio di 10 milioni a favore dei blaugrana.

Un acquisto molto importante per la Juventus, che nelle ultime stagioni, dopo la partenza di Pogba, aveva sempre avuto qualche mancanza nella zona mediana del campo. Arthur, dal canto suo, è un giocatore duttile, che potrà essere molto utile alla causa bianconera. Arrivato al Barcellona dal Gremio, nella scorsa stagione si era subito imposto come titolare, salvo avere meno spazio quest’anno, soprattutto a causa degli infortuni.

Lo scambio verrà già perfezionato e ufficializzato nei prossimi giorni per ragioni di bilancio. Per vedere Arthur a Torino, però, bisognerà aspettare la prossima stagione sportiva. La riapertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato è prevista infatti per martedì 1 settembre. Solo allora il brasiliano e Pjanic potranno celebrare i loro nuovi matrimoni.