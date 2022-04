Set procedurali: cosa sono, a cosa servono e quali sono i vantaggi

Per massimizzare l’efficienza degli interventi in sala operatoria è importante l’utilizzo dei set procedurali già pronti per ogni tipo di intervento. Questi strumenti sono in grado di fare la differenza durante un intervento, permettono di ridurre le tempistiche e di adottare nuove tecniche meno invasive e più rapide.

I set procedurali personalizzati sono strategici all’interno delle strutture ospedaliere e delle cliniche specializzate perché permettono di ridurre in modo significativo i tempi per la preparazione di una sala operatoria e per le strutture ospedaliere.

Set procedurali personalizzati di Mölnlycke

Gli strumenti da sala operatoria di Mölnlycke, azienda leader nella realizzazione di soluzioni mediche all’avanguardia, rappresentano una vera e propria rivoluzione nel campo dei set procedurali e permettono alle strutture ospedaliere di ottimizzare l’efficienza in sala operatoria.

I set procedurali di Mölnlycke possono essere personalizzati in base agli interventi che si svolgono all’interno di una sala, e sono composti da strumenti chirurgici monouso, teli e camici chirurgici, resi disponibili in un unico kit. La soluzione in un unico set all-in-one permette di avere il kit giusto già pronto all’uso, in base all’intervento da svolgere in sala operatoria.

L’azienda Mölnlycke è un punto di riferimento per tutti gli operatori del settore sanitario, in particolare per chi opera in ambito chirurgico. Ogni singola soluzione dedicata alla chirurgia è stata progettata grazie ad un lungo lavoro svolto assieme a chirurghi professionisti, così da poter realizzare il miglior prodotto per ogni tipo di esigenza. Ecco alcuni dei principali vantaggi dei set procedurali di Mölnlycke.

Confezioni specifiche per ogni intervento

Ogni confezione contiene componenti sterili sterilizzati e specifici per la procedura chirurgica da svolgere. L’azienda offre anche il parere degli esperti per definire e valutare qual è la migliore soluzione per ogni intervento.

Questo processo permette di ottenere una soluzione su misura con all’interno tutti gli strumenti necessari per poter procedere in fase chirurgica in maniera efficiente, rapida e sicura.

Avere una confezione personalizzata permette, nello specifico, di:

● risparmiare fino al 40% di tempo per la preparazione di una sala operatoria;

● avere accesso ad una configurazione esatta pronto-uso;

● poter effettuare un maggior numero di procedure;

● ridurre la spesa relativa all’acquisto di prodotti per interventi chirurgici.

Assemblaggio in un unico set all-in-one

Tutti i prodotti che compongono un set procedurale personalizzato di Mölnlycke, sia lo strumentario chirurgico che i teli e i camici realizzati in materiale TNT (tessuto non tessuto), sono assemblati all’interno di un unico set. Questo permette di utilizzare gli strumenti riducendo il rischio di contaminazione, ottimizzando l’efficacia e la programmazione della lista interventi.

Inoltre, attraverso l’utilizzo dei set procedurali all-in-one si riducono anche i volumi di confezionamento da smaltire. Un ottimo modo, dunque, per fare una scelta conveniente e sostenibile.

