Palermo, campagna elettorale agli sgoccioli, Inzerillo (FI): “Tra i tanti problemi il deficit strutturale, lavoreremo per ricambio generazionale” | Video

GUARDA IL VIDEO IN ALTO

La campagna elettorale a Palermo volge al termine. Una campagna elettorale che vede tanti candidati, volti nuovi altri meno nuovi, pronti a far parte di quella che tra qualche giorno sarà la “nuova” amministrazione che guiderà il capoluogo siciliano.

La redazione di sì24.it ha sentito Gianluca Inzerillo, consigliere comunale uscente di Sicilia Futura candidato con Forza Italia che all’affermazione Palermo una città difficile e quella che sarà la nuova Amministrazione raccoglierà un’eredità pesante, ha risposto: “Riguardo Palermo facciamo prima a dire le cose che vanno che le cose che non vanno. Il problema più evidente è il deficit strutturale, a Palermo non si fanno concorsi da circa 33 anni, i dipendenti vanno in pensione e non c’è ricambio generazionale questo crea non pochi problemi in termini di servizi da offrire alla città”.