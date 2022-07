Gambling online, istituito un team di esperti informatici per la sicurezza

Sembra strano a dirsi, ma è vero che anche i casinò online come Bet Nero e simili possono finire nelle mire di criminali informatici quindi è proprio per questo motivo che l’EGBA ha deciso di istituire un team di esperti per combattere gli hacker.

Sembra quasi la trama di un film d’azione, o uno dei vari capitoli della serie cinematografica “Ocean’s”, ma qui non si tratta di un gruppo di rapinatori che progetta il colpo grosso ad un certo numero di casinò in una notte sola. Bensì di un manipolo di hacker che, tramite computer, sono in grado di entrare nei siti di gambling online (come BetNero, EuroBet, 888Casinò, Casinomania, LeoVegas, Codere e così via) per rubare sia il denaro che i dati sensibili degli utenti.

Ma perché esattamente? Per quanto riguarda il denaro possiamo dire che è piuttosto facile, per non dire lapalissiano, immaginare il motivo, ma anche i dati sensibili sono un boccone piuttosto ghiotto per i malintenzionati. Grazie ai loro nominativi ed alle loro password possono avere accesso a conti in banca, portafogli virtuali e tanto altro ancora. Non è poi raro che gli utenti vengano ricattati dagli hacker, ovviamente, sempre per denaro!

In molti potrebbero puntare il dito contro le recensioni di casinò come BetNero, ma sarebbe un errore (in tal caso consigliamo l’articolo “BetNero è una truffa o è affidabile?” per evitare fraintendimenti) poiché si tratta pur sempre di portali certificati. Il problema, in sostanza, sono gli hacker che sono consci del fatto che tali siti siano particolarmente “ricchi” soprattutto in certi periodi dell’anno.

Casinò: BetNero e colleghi sono nella mira dei criminali informatici?

Nonostante le recensioni degli utenti su BetNero e siti simili, questo riguardo ai bonus di BetNero e ad altre agevolazioni, è stato rilevato che gli attacchi informatici verso tali siti diventano particolarmente “aggressivi” quando si tengono i più importanti eventi sportivi.

Basti infatti pensare che, con i Campionati Europei di Calcio dello scorso anno (dove la Nazionale Italiana ha vinto dopo anni ed anni) questi ultimi sono aumentati del 96% rispetto all’anno prima e, purtroppo, è molto facile prevedere come tale percentuale sia destinata a salire ancora di più in occasione dei Mondiali del Qatar 2022.

Particolarmente colpiti sono stati poi i siti di gambling in rete di Germania ed Inghilterra creando così un periodo piuttosto “nero” nel settore del betting online. Ma è proprio in questi momenti che occorre tenere la guardia il più in alto possibile e passare alle contromisure per evitare che gli utenti vengano derubati del loro denaro e della loro stessa privacy. In che maniera? È proprio qui che scende in campo l’EGBA!

EGBA: come difendere i casinò online ed il betting

Con la sigla EGBA si intende la European Gaming and Betting Association, già famosa per alcune sue indagini statistiche come quella sultipo di scommesse più popolari in Europa, che qui ha deciso di istituire un vero e proprio team di esperti informatici per contrastare efficacemente la minaccia degli hacker.

Tale gruppo si occuperà anche di condividere le varieinformazioni sugli attacchi in modo tale da creare un registro di casi, sulle eventuale falle nei sistemi di sicurezza e su come questi possano venire migliorati per garantire ai giocatori dei sonni, e delle puntate, tranquilli. Non servirà dunque mutare le proprie opinioni su NinjaBet o NeroBet, ma affidarsi al lavoro di questi esperti informatici che sono già all’opera.

European Gaming and Betting Association: il contrattacco dell’EGBA

Sicuramente avrete sentito questo nome durante la lettura di qualche recensione di casinò online, come BetNero, o di casistiche legate al mondo delle frodi nel mondo del gioco d’azzardo. Poco importa se queste vengono compiute con dei bot o con delle carte di credito rubate, nulla sfugge all’occhio vigile della European Gaming and Betting Association (EGBA). Neanche le recensioni su Ninja Bet!