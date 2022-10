Skincare routine: quali creme per il viso usare?

La skincare consiste in una serie di prodotti da utilizzare quotidianamente al fine di curare la propria pelle ed eliminare le varie imperfezioni presenti su di essa. Nello specifico, questi cosmetici mantengono la pelle idratata, luminosa e morbida, oltre che in salute.

Vengono richiesti pochi prodotti che compongono la skincare e che sono estremamente utili nel corso delle routine quotidiane. Vi sono dei cosmetici ben specifici per ciascuna tipologia di pelle, pertanto si consiglia di scegliere quelle più appropriate per sè.

Quali sono i passaggi fondamentali della skincare routine

I passaggi della skincare routine possono essere molteplici e ciascuno di questi dipende dai prodotti che vengono utilizzati per la propria pelle. Nello specifico, i principali passaggi della skincare quotidiana sono i seguenti: pulizia, idratazione e protezione.

Sono presenti la skincare mattutina e quella serale, con differenti prodotti da utilizzare. Nel corso della mattina infatti è consigliabile pulire il viso dalla crema notturna rimanente dalla notte prima, per poi applicare con cura la crema per viso idratante. In seguito si deve utilizzare una protezione dai raggi UV adeguata.

La skincare serale invece prevede l’utilizzo di prodotti volti alla pulizia, soprattutto se sono presenti tracce di make-up sul viso. In seguito quest’ultimo viene deterso e asciutto con cura, quindi si applica una crema per il viso notturna volta a rinnovare le cellule durante la notte.

Skincare routine per pelle grassa e mista

La pelle grassa o mista richiede esigenze specifiche, tra cui in primis quella di rimuovere l’effetto lucido causato dal sebo in eccesso. Per trattare accuratamente questa tipologia di pelle è consigliabile detergere il viso durante la mattina e successivamente idratarlo mediante una crema apposita.

Per i prodotti viso sono prevalentemente consigliate delle formule di ingredienti del tutto naturali. Molti infatti hanno anche delle proprietà purificanti.

Se si desidera uniformare il colorito e ottenere un effetto mat si consiglia anche l’applicazione di una BB cream, che sia pensata appositamente per pelli grasse e miste. E’ possibile aggiungere anche una crema antirughe alla propria skincare routine se lo si desidera, importante che sia di ottima qualità.

Skincare routine per pelli secche

Per le pelli secche è necessario basare la propria skincare sull’idratazione e detersione. Nello specifico, la mattina e la sera la pelle deve essere struccata con cura e detersa. Oltre alla crema viso si può anche utilizzare dell’acqua micellare con entrambe le proprietà.

In caso il proprio trucco sia waterproof si consiglia un’acqua micellare adeguata e bifasica. La crema viso, anche per pelli secche, svolge un ruolo importante per l’idratazione delle pelli secche.