Lavori per studenti universitari, le migliori alternative per guadagnare mentre si studia

Sappiamo bene che il periodo relativo al percorso universitario non è certo un momento semplice per gli studenti.

Moltissimi loro coetanei hanno deciso di interrompere gli studi al termine delle superiori e si sono subito immersi nel mercato del lavoro, creandosi così un reddito da poter sfruttare per iniziare a costruire il loro futuro e per le spese della vita di tutti i giorni.

Uno studente universitario potrebbe subire un po’ questa situazione e voler avere un piccolo reddito da sfruttare per pagarsi le spese (nel caso sia fuori sede) o per permettersi lo stile di vita che desidera.

Se volete iniziare a lavorare mentre state ancora frequentando l’università abbiamo racchiuso nelle prossime righe alcune possibilità di impiego che potrete conciliare nel migliore dei modi con il vostro percorso di studi.

Animazione di feste per bambini

Partiamo da uno dei lavori più divertenti, particolarmente consigliato se amate i bambini, l’intrattenimento e lo stare a contatto con le persone.

Nelle principali città italiane come ad esempio Milano, Roma, Napoli e Torino sono molto diffuse le agenzie di animazione che si occupano di organizzare e gestire eventi e feste per bambini di ogni età.

Si tratta di un lavoro a chiamata a cui potrete dedicare alcune ore principalmente durante i week end e durante alcune serate della settimana. Se non avete alcuna esperienza non abbiate alcuna paura a candidarvi, in quanto il vostro sorriso e la vostra energia saranno più che sufficienti per riuscire ad essere reclutati.

La paga non è certo quella di un lavoratore professionista, ma 7 € l’ora potrebbero comunque essere un buon punto di partenza.

Possibilità aggiuntiva è quella di iniziare anche a lavorare come animatori durante la pausa universitaria estiva, magari all’interno dei villaggi turistici o presso i numerosi centri estivi disponibili in città.

L’animazione è un lavoretto per ragazzi che però può formarvi molto sul piano personale, sulle capacità di dialogo e di problem solving che vi saranno molto utili anche per i vostri impieghi futuri.

Call center in lingua straniera

Sebbene il mondo del teleselling sia ormai inflazionato in Italia a causa delle incessanti telefonate che riceviamo tutti i giorni, dobbiamo ammettere che il settore dei call center può offrire discrete opportunità ad un giovane universitario in cerca di un lavoro part time.

Il modo migliore per riuscire ad essere retribuiti maggiormente è quello di candidarsi per lavorare in call center in lingua straniera. Esistono infatti moltissime aziende che si occupano di offrire servizi di vendite telefoniche o assistenza clienti verso l’estero e che richiedono in particolar modo la conoscenza della lingua tedesca o inglese in modo fluente.

Se avete studiato inglese durante le scuole superiori siete a pochi passi dall’avere una capacità di dialogo adatta ad affrontare questo tipo di lavoro e potrete migliorare le vostre competenze con delle semplici lezioni online.

A tal proposito vi suggeriamo di visitare il sito web di italki.com, dove potrete trovare un insegnante di inglese per migliorare il vostro livello lessicale e di dialogo in lingua straniera. La peculiarità del servizio citato è che potete seguire le lezioni individuali nei giorni e negli orari che ritenete più comodi, richiedendo all’insegnante gli elementi che vi servono nello specifico per raggiungere i vostri obiettivi.

La piattaforma italki, come potrete vedere, ha dei costi decisamente accessibili per le lezioni individuali e vi offre la possibilità al momento della registrazione di richiedere una lezione di prova gratuita con il docente che avete selezionato.

Lavorare in lingua inglese vi metterà così al riparo dal continuo turnover dei call center e vi permetterà di avere un livello retributivo maggiore e, in alcuni casi, non totalmente proporzionato alle vostre commissioni di vendita.

Non dimentichiamo che all’estero è presente una maggiore predisposizione alla ricezione di telefonate commerciali, sia in ambiente privato che lavorativo, per cui la mansione sarà di certo meno stressante che il comune lavoro da teleseller in lingua italiana.

Cameriere, barman e runner nei locali

Altro settore che può offrire moltissime possibilità a un giovane universitario come voi è quello della ristorazione e dei locali notturni.

Negli ultimi due anni le aziende hanno iniziato ad avere serie difficoltà nel reperire il personale, specialmente per i turni serali della cena e del dopo cena.

Questa difficoltà provoca sul mercato il fenomeno per il quale ristoratori e gestori di locali alzano notevolmente le paghe e accettano candidature da giovani anche senza esperienza alcuna pur di avere del personale per portare avanti l’attività, anche al costo di effettuare una formazione on the job.

Se non avete problemi di orari e ritenete che ridurre le ore di sonno notturne non incida sul vostro umore e sul vostro rendimento didattico, lavorare come cameriere in un ristorante o in un locale notturno può essere la strada giusta per guadagnare molto velocemente.

Preparatevi a lavorare anche durante i week end, ma il sacrificio verrà di certo ripagato.