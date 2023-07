Week end a San Marino, alla scoperta della più antica repubblica esistente

Se ancora non è arrivato per voi il momento di staccare per qualche settimana dal lavoro, potrebbe essere una buona idea quella di concedersi comunque un po’ di svago, magari un week-end lungo, recandovi in un luogo davvero speciale, vale a dire a San Marino, la più antica repubblica ancora esistente al mondo (la sua nascita è infatti datata 301 d.C.)

San Marino è davvero un luogo speciale tant’è che dal 2008 il suo centro storico risulta iscritto nella lista dei patrimoni dell’umanità UNESCO, lista alla quale appartengono, solo per fare pochi esempi, anche i centri storici di Firenze, Napoli, Pienza, San Gimignano, Siena e Urbino; si trova quindi in illustre compagnia e può davvero valere la pena di organizzare una gita in questo piccolo Stato (il terzo più piccolo di tutto il continente europeo).

2. Cosa visitare a San Marino?

Un ottimo modo per visitare San Marino e scoprirne le sue attrazioni, le sue leggende e le sue tradizioni è quello di prenotare un tour guidato; a San Marino, infatti, vengono organizzati dei giri turistici di circa un’ora in cui una guida turistica professionista conduce i visitatori nei luoghi più caratteristici del centro storico; può essere quindi una buona idea quella di richiedere informazioni all’Ufficio del Turismo per avere tutti i dettagli su questo tipo di iniziativa; spesso vengono proposte tariffe promozionali che prevedono, per esempio, che i bambini fino a una certa età possano partecipare gratis.

Detto questo, possiamo dare qualche indicazione su quelle che sono le principali attrazioni del luogo. Un must di una visita a San Marino è per esempio la Piazza della Libertà, che è la principale piazza di San Marino; nel corso dei mesi estivi uno spettacolo che si può ammirare in questa piazza è il cambio della guardia che avviene ogni 30 minuti. Piazza della Libertà, che tra l’altro ospita il Palazzo Pubblico (noto anche come Palazzo del Governo), è spesso utilizzata per eventi culturali e concerti all’aperto.

Da vedere è sicuramente la Cava dei Balestrieri, risalente alla fine del 1800; fu creata allo scopo di prelevare il materiale occorrente al restauro del Palazzo Pubblico. Ogni anno in questa cava, il 3 settembre (festa della fondazione della Repubblica) si tiene il palio delle Balestre.

Altre “chicche” che meritano una visita sono l’Arco di Augusto, Piazza Tre Martiri, la Casa del Chirurgo, il Ponte Tiberio e tanto altro ancora. Ovviamente sono da ammirare anche le tre torri medievali simbolo della città che si trovano sul Monte Titano.

3. E la sera relax!

Dopo la visita del centro storico, arrivati all’ora di cena, potrete gustare diverse specialità del territorio fra cui la piadina sanmarinese, la polenta con sugo a base di uccelletti, lardo e salsa alla salvia, gli strozzapreti con sugo di carne ecc. Non mancano poi vini pregiati fra cui Biancale, il Roncale, il Brugneto e il Tessano.

Dopo la cena, la serata potrebbe concludersi in bellezza al casinò di San Marino, magari cominciando dall’elegante Sala Giochi Americani, ma prima dovreste ripassarvi bene i meccanismi dell’ultimate poker e le sue regole; in alternativa potreste sbizzarrivi giocando alla Fair Roulette o magari a Mini Punto Banco. L’importante è tenere sempre a mente che si deve giocare responsabilmente, il miglior modo per divertirsi in tutta tranquillità.