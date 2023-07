Istituto Italiano Fernando Santi: al via le preiscrizioni dei corsi OSA a Palermo, Cefalù e Petralia Soprana

DI MARCO LUCIANI

A seguito dello scorrimento ufficiale della graduatoria dell’Avviso 8/2016 sono aperte le preiscrizioni al corso OSA (Operatore Socio-Assistenziale) che si terrà a Palermo, a Cefalù, nella sede di Piazza Bellipanni 30, e infine di 2 corsi OSA che si terranno a Petralia Soprana, Frazione Madonnuzza via Francesco Cammarata 21, tutti della durata di 800 ore.

Per informazioni e preiscrizioni rivolgersi alla sede legale di Palermo in via Simone Cuccia, 45 (tel. 091588719), alle sedi operative di Petralia Soprana in via Francesco Cammarata, 21 (tel. 0921998771) e di Cefalù a Piazza Bellipanni, 30 (tel. 0921820574).