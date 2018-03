L'Empoli nel posticipo domenicale delle 17:30 affronta la Virtus Entella, con la possibilità di andare in vetta in caso di passo falso dei ciociari

Dopo una serie di giornate condizionate dal maltempo, il campionato di Serie B torna in campo per il trentesimo turno, potenzialmente molto importante per la corsa alle prime posizioni. Spicca, infatti, il posticipo delle 18 tra Palermo e Frosinone, definito da dentro o fuori da parte del tecnico rosanero Tedino, almeno per le speranze di promozione diretta. L’Empoli, invece, proverà ad approfittare della situazione nel match di domenica contro la Virtus Entella.

Tra le gare delle 15, beffa clamorosa al San Nicola dove la Pro Vercelli, allo scadere, trova il goal del definitivo 2-2 che condanna al pareggio i pugliesi del Bari. Termina 0-0 il derby emiliano fra Cesena e Carpi: uno spettacolo non esaltante, complice il terreno poco praticabile del Dino Manuzzi. Pareggiano 1-1 Cremonese e Cittadella in una partita molto emozionante fra due squadre in vetta alla classifica. Vittoria bugiarda, quella per 2-0, del Perugia sul Foggia: gli umbri portano a casa 3 punti importanti per la classifica in chiave play off. Il Pescara, all’Adriatico, riceve il Parma che travolge i padroni di casa 1-4: 1-1 tra Spezia e Ternana, e infine vittoria importante per gli uomini di Pippo Inzaghi nel match tra Venezia ed Ascoli che si conclude con il risultato di 1-0 per i veneziani.

Chiude il programma il posticipo del lunedì tra Novara e Brescia.

Serie B, i risultati

Bari-Pro Vercelli 2 – 2 (FINALE) Marcatori: 39′ p.t Ghiglione (P); 20′ s.t Kozak (B), 38′ s.t. Brienza (B), 47′ s.t. Morra (P)

Cesena-Carpi 0 – 0 (FINALE)

Cremonese-Cittadella 1 – 1 (FINALE) Marcatori: 34′ p.t Juanito Gomez (Cr); 7′ s.t Iori (Ci)

Perugia-Foggia 2 – 0 (FINALE) Marcatori: 13′ s.t Cerri (P); 27′ s.t Diamanti (P)

Pescara-Parma 1 – 4 (FINALE) Marcatori: 10′ p.t Calaiò (Par); 24′ s.t Ceravolo (Par), 27′ s.t Gagliolo (Par), 36′ s.t Bunino (Pes), 38′ s.t Scavone (Par)

Spezia-Ternana 1 – 1 (FINALE) Marcatori: 27′ p.t Finotto (T), 43′ p.t Forte (S)

Venezia-Ascoli 1 – 0 (FINALE) Marcatori: 2′ s.t Geijo (V)

Palermo-Frosinone (sabato ore 18:00)

Salernitana-Avellino (domenica ore 15:00)

Empoli-Virtus Entella (domenica ore 17:30)

Novara-Brescia (lunedì ore 20:30)

Serie B, la classifica

Frosinone 53

Empoli 51*

Cittadella 49

Palermo 47*

Venezia 46*

Bari 45**

Parma 44*

Perugia 43*

Cremonese 40

Spezia 40*

Carpi 38**

Foggia 37*

Pescara 36*

Avellino 34*

Salernitana 34

Brescia 33*

Cesena 33

Novara 31

Virtus Entella 29*

Pro Vercelli 29*

Ascoli 26

Ternana 26

* Una partita in meno.

** Due partite in meno.