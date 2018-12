Presto un resoconto delle decisioni del Collegio dei commissari in cui si è discusso della legge di bilancio italiana

La Commissione europea non avvierà la procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per deficit eccessivo. Lo si apprende da fonti Ue. Il vicepresidente dell’esecutivo europeo, Valdis Dombrovskis, e il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, presenteranno un resoconto delle decisioni del Collegio dei commissari in cui si è discusso della legge di bilancio italiana.

Secondo le stesse fonti, la Commissione avrebbe deciso di avviare nuove verifiche nelle prossime settimane e fare nuovamente il punto della situazione a gennaio, dopo che la legge di bilancio sarà approvata in Parlamento. Intanto è già pronto l’emendamento alla Manovra che recepisce l’esito della trattativa con l’Ue.

Subito dopo l’intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Senato, previsto per le 13, il Governo presenterà in Commissione di Bilancio le modifiche sui saldi, che prevedono la riduzione dei fondi per reddito di cittadinanza e pensioni.

Manovra, nuova proposta: Conte invia lettera a Bruxelles

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato una lettera alla Commissione europea, nel documento il premier illustra la nuova proposta italiana sulla legge di bilancio. Lo confermano fonti di governo. Conte sarà in Aula al Senato per riferire al Parlamento, mentre avrebbe annullato un impegno in mattinata al Coni.

Intanto la Borsa di Milano apre in rialzo, lo spread Btp/Bund è in netto calo e si attesta a 257 punti base.