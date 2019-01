Gossip, Christopher Lambert compie un altro passo per Camilla

La storia tra Christopher Lambert e Camilla Ferranti sembra aver spiccato il volo. L’attore ha conosciuto la bella Camilla sul set de La dottoressa Giò ed è stato amore a prima vista. Lambert è davvero pazzo di lei e non ha perso tempo a regalarle uno splendido anello. Sarà vicino il fatidico sì?

Intanto Highlander ha compiuto un gesto a cui dà maggior valore. Ha presentato Camilla alla figlia Eleonor, 25 anni, avuta dal matrimonio con Diane Lane. Eleonor è rimasta davvero colpita da Camilla da restarne conquistata.

In un’intervista al settimanle Oggi, Lambert ha rivelato: “È vero che a Camilla ho regalato un anello. Se la sposo? Voi vi fissate con i simboli, ma io Camilla l’ho presentata a mia figlia, che è ancora più importante. Ed Eleanor mi ha scritto un messaggio lungo, bellissimo. Mi ha detto che Camilla è amazing, fantastica”.

Christopher Lambert è affascinato dal mondo in cui Camilla si approccia la vita, non tenendo nemmeno conto della differenza d’età. I due infatti si tolgono 22 anni (lei 39, lui 61 anni) ma questo non sembra infastidirli: “Camilla è una delle persone più interessanti e intelligenti che abbia conosciuto. È una combinazione miracolosa: mentalmente può avere 12 anni, o 30, oppure 80. È profonda, contiene molte donne, molte età. Questo mi piace da morire. Perché io, invece, sono abbastanza incline ad avere sempre 12 anni”.

E ha aggiunto anche: “È genuina, pura. Siamo dello stesso segno: l’Ariete. L’astrologia non guida la mia vita, ma, insomma, delle piste me la dà. C’è qualcosa di molto buffo, in lei, e qualcosa, da qualche parte, di molto triste. Anch’io sono così. È un essere umano meraviglioso, è un’attrice meravigliosa”.

Foto da Instagram