Un incendio ha interessato alcuni piani dell‘Hotel de Las Naciones, nel cuore di Buenos Aires, in Argentina. Nel rogo due persone sono morte e altre 100 sono rimaste ferite.

Buenos Aires, incendio in un albergo: 2 morti e 100 feriti

Le vittime sono una donna di 55 anni, morta in ospedale, e una poliziotta che era stata tra i primi soccorritori a intervenire. Ancora non sono state chiarite le cause dell’incendio, alcuni testimoni però hanno raccontato di una forte esplosione.