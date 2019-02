Maurizio Costanzo si racconta: il passato con Maria e le novità

In un’intervista recente Maurizio Costanzo per la prima volta parla di sé a tutto tondo: ha parlato del suo passato e di retroscena sconosciuti a tutti. Il più grande rimpianto per Costanzo è non aver avuto la possibilità di mostrare il proprio successo al padre.

Naturalmente parlando della sua vita non poteva che parlare di Maria De Filippi, sua compagna da circa 25 anni. Il giornalista ha rivelato di averla conosciuta a Venezia durante la Mostra del Cinema. Lei è andata a prenderlo in aeroporto e i due si sono trovati a pranzo insieme:

“Mi parve subito intelligente, infatti le diedi la possibilità di lavorare con me a Roma. Iniziò a fare questo lavoro. Poi cominciò la nostra storia”.

Dopo aver parlato del passato di Maria, Maurizio ha fatto uno splendido annuncio: tra poco i due coniugi festeggeranno le nozze d’argento.