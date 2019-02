Rai Due censura The Wolf of Wall Street ed è subito polemica

Rai Due censura The Wolf of Wall Street. Ad essere capitato sotto le mani omicide di Rai Due, dopo Brokeback Mountain e Le regole del delitto perfetto, è niente poco di meno che il film con uno scatenatissimo e bravissimo Di Caprio. Una censura che ha reso incomprensibile il vero significato di questo film, che racconta della vita del geniale e scriteriato broker Jordan Belfort e della folle finanzia americana dei primi anni ’80.

Tutte le scene di sesso, di droga sono state eliminate con tagli ad hoc. Naturalmente le proteste dei fan non si sono fatte attendere dove sui social gli hashtag sul film sono imperversati e nella pagina di Rai Due tutti gli utenti indignati hanno fatto sentire la loro voce:

“Complimenti per ever deturpato un capolavoro. Fate schifo. Non c’è nobiltà neanche nella censura, non solo nella povertà. Vergognatevi.”