Sanremo 2019, Ligabue infiamma il palco dell’Ariston

Unico superospite della serata è Luciano Ligabue. Inizia la sua esibizione cantando il suo ultimo successo “Le luci d’America“. Ma a conquistare il pubblico dell’Ariston è il siparietto con Claudio Bisio.

Dopo una falsa partenza iniziale, il co-conduttore del Festival lo presenta in sordina. Ma non basta, Ligabue vuole di più e scende le storiche scale dell’Ariston con una maxi chitarra. Ma non è ancora abbastanza: reuccio della musica italiana fa il suo ingresso su un trono.





Dopo un microfono ribelle che si ostina a staccarsi dalla giacca di Luciano Ligabue, il cantautore di Correggio infiamma il palco e scatena il pubblico con il successo “Urlando contro il cielo“. Ed è ancora standing ovation.