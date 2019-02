Per la serata finale Virginia Raffaele torna a vestire, come per la prima serata, le creazioni di Armani Privé di Giorgio Armani. I gioielli sono Chopard e le scarpe Casadei.

Il primo abito bicolor mixa il nero sul busto e un fiammeggiante rosso sulle lunghezze. A far risaltare la mise di Virginia Raffaele un look tempestato di paillettes.