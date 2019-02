Sanremo 2019, quale stilista ha scelto Virginia Raffaele per la quarta serata

Una luccicante Virginia Raffaele sale sul palco della quarta serata del 69° Festival di Sanremo. Dopo Armani Privé della prima serata, Schiaparelli Haute Couture e l’Atelier Emé della seconda serata, Giambattista Valli per la terza serata, questa è la sera di Philosophy di Lorenzo Serafini.

Ancora una volta la co-conduttrice veste un abito lungo monospalla con profondo spacco laterale. Questa sera Virginia Raffaele sostituisce il black and white visto fino ad ora con un guizzo metal all over concentrato sulla manica lunga dal tocco glam-rock.

I gioielli di Virginia sono Chopard e anche i sandali minimal a listelle sono Casadei.