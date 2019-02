Sanremo 2019, Virginia Raffaele cambia stilisti per la seconda serata

Nuovi strabilianti look per Virginia Raffaele. La co-conduttrice del Festival, dopo Giorgio Armani e Lorenzo Serafini della prima serata, ha scelto Schiaparelli Haute Couture. A seguire indosserà uno “scenografico abito rosso personalizzato apposta per lei” realizzato da Atelier Emé.

I gioielli sono ancora una volta di Chopard. Le scarpe invece sono firmate da Casadei.

Virginia Raffaele: il primo abito della seconda serata del Festival

Per la prima uscita Virginia Raffaele ha sfoggiato un morbido abito dal taglio imperiale impreziosito da una spilla a due cuori trafitti. Il look, abbastanza basic, stupisce con un incredibile scollo posteriore sulla schiena.