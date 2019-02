Sanremo 2019, ecco di chi è il sexy abito di Virginia Raffaele

Sensualità retrò per il primo abito total white sfoggiato da Virginia Raffaele nella prima uscita della terza serata di Sanremo 2019. Profonda scollatura sia sul décolleté che sulla schiena con un taglio morbido “stile impero” dalla stoffa leggera e stretta in vita. Completa l’abito una stola che dal collo scende sulle lunghezze posteriori, un trucco anni ’50 abbinato a capelli sciolti.

A firmare questo sexy look per la co-conduttrice del Festival è Giambattista Valli Haute Couture. I gioielli sono come sempre Chopard mentre le scarpe Casadei.

Il secondo abito di Virginia Raffaele

Virginia Raffaele moderna Pierrot per il secondo abito della serata. La co-conduttrice sceglie un tubino smanicato black and white in pizzo e fiori 3D ad illuminare tutta la mise.

In aggiornamento