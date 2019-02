Aida Yespica in ospedale, a rischio il tendine della mano

Tragedia sfiorata per Aida Yespica. Due settimane fa, la show girl ha pubblicato un video nelle sue stories Instagram in cui mostrava una mano fasciata, sdraiata su quello che sembrava essere un letto d’ospedale. A fare luce sulla vicenda che aveva messo in allarme i fan la rubrica “Chicche di Gossip” di Chi.

E’ stato infatti il settimanale di Alfonso Signorini a rivelare che Aida Yespica è stata davvero ricoverata in clinica per un incidente che stava per trasformarsi in un dramma senza rimedio. La showgirl, a causa di un piccolo taglio curato male, stava per mettere a rischio il tendine della sua mano.

A costringere la Yespica a correre immediatamente in ospedale e ad entrare immediatamente in sala operatoria un’infezione. Circa quattro ore d’intervento e una lunga riabilitazione le hanno permesso di recuperare in tempo l’uso della mano.

Foto da Instagram