Secondo la nuova proiezione del Parlamento Ue sulle prossime elezioni europee, la Lega si conferma primo partito italiano con più eletti alla futura Eurocamera. Inoltre, con 28 seggi (6 nelle scorse europee e 27 in base al precedente sondaggio), si attesta anche come secondo partito dopo la Csu/Cdu (34).

Europee, proiezioni del Parlamento Ue: sale la Lega

Il Movimento 5 Stelle, secondo la nuova rilevazione del Parlamento Ue, basata su sondaggi nei Paesi, perde un seggio rispetto alle rilevazione del 18 febbraio e si attesta a 21 (14 i seggi nel voto del 2014). Il Pd si attesta a 14 (26 nel 2014) e Forza Italia passa da 8 a 9 seggi.

L’avanzamento dei sovranisti. Dalle proiezioni, che confermano quelle del 18 febbraio, emerge che i Popolari e i Socialisti perdono la maggioranza assoluta, ottenuta all’Eurocamera nel 2014. Al contrario, avanzano i sovranisti, grazie alla Lega in Italia e al partito di Marine Le Pen in Francia, che otterrebbe 19 seggi. Il Rassemblement national seguirebbe al secondo posto dopo la formazione politica del presidente Emmanuel Macron, La Republique en Marche, che avrebbe 24 seggi. Il movimento di Macron ancora non ha sciolto la riserva e potrebbe confluire nei Liberali Alde che ottengono un buon risultato.