Compleanno Lucio Dalla, un concerto omaggio a Bologna

Un concerto per ricordarlo. Oggi Lucio Dalla avrebbe compiuto 76 anni e per l’occasione gli amici di sempre gli renderanno omaggio nella sua città, Bologna. Sul palco del teatro Comunale saliranno tra gli altri Ron, Luca Carboni, Gaetano Curreri e Iskra Menarini che, con accompagnati dall’orchestra diretta da Beppe D’Onghia, faranno rivivere le melodie di “Lucio Dalla”, l’album del 1979 che quest’anno compie 40 anni.

4/3/1943 e la censura

Un album che ha consacrato Lucio Dalla nel pantheon dei grandi della musica italiana. Tra i capolavori indimenticabili contenuti nel disco “Anna e Marco” e “L’anno che verrà“. Ma indimenticabile rimane anche il brano che porta nel titolo la sua data di nascita, 4/3/1943.

Il brano avrebbe dovuto intitolarsi “Gesù bambino” ma per poter partecipare al Festival di Sanremo del 1971, con l’accompagnamento dell’Equipe 84, fu censurata e le venne cambiato il titolo. La censura intervenne anche sul testo. La frase finale sarebbe dovuta essere “e anche adesso che bestemmio e bevo vino, per ladri e puttane sono Gesù Bambino” ma venne cambiata in “e ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino”.

In ogni caso fu un successo che gli fece conquistare il terzo posto al Festival.