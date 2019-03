Daniele Nardi, individuate due sagome sul Nanga Parbat

Si riaccendono le speranze per i due alpinisti dispersi sul Nanga Parbat, in Pakistan. Durante le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard, dalle osservazioni con un telescopio dal campo base, sono state individuate due sagome. Lo riferisce su Facebook lo staff di Nardi. A breve sarà effettuata una ricognizione in elicottero “per la valutazione ravvicinata di alcune immagini del telescopio”.

Soltanto ieri, dopo circa una settimana, le ricerche si erano fermate. L’ultima perlustrazione prevista per ieri con i droni e gli elicotteri era stata interrotta a causa di un’emergenza, riducendo così le speranze anche della famiglia che ormai non credeva di poter più trovare i due alpinisti in vita.

“Alex ci comunica che ieri dal campo base ha individuato due sagome sulla montagna – si legge nel post su Facebook -; da questa mattina all’alba, stanno operando per effettuare osservazioni approfondite della parete. All’arrivo degli elicotteri, previsto a breve, sarà avviata una esplorazione lungo la via Mummery per la valutazione ravvicinata di alcune immagini del telescopio.

Grazie a tutti coloro che stanno partecipando in modo attivo alle ricerche di Daniele e Tom in primis gli alpinisti impegnati al Nanga Parbat e un grazie infinito va a tutti VOI che ci state sostenendo con aiuti e tanto affetto”.

Foto dal post Facebook dello staff di Daniele Nardi.