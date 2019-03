Barbara D’Urso a Corona: “Ti prego, prenditi cura di tuo figlio”

Dopo l’incontro a Live – Non è la d’Urso, Corona, tornato a casa, ha chiamato lo studio e si è scontrato con gli opinionisti chiamati dalla produzione. Tra le diverse dichiarazioni Barbara D’Urso ha invitato Fabrizio Corona a prendersi cura del figlio Carlos, che oggi ha 16 anni.

“Ti ho già detto che quando ho visto Carlos in tribunale vestito come te non mi è piaciuto. Abbiamo parlato a lungo di questa cosa, tu mi hai spiegato le tue ragioni. Ma ti prego: proteggi tuo figlio”, ha detto la conduttrice. “Te lo prometto”, ha assicurato Corona.

L’incontro si è concluso con gli elogi di Corona per la D’Urso: “Non ci vediamo da nove anni ma più passa il tempo e più diventi bella”.

Gli altri ospiti erano Mauro Coruzzi, Antonella Boralevi, Enrica Bonaccorti, Alessandro Cecchi Paone e Alessandro Sallusti.