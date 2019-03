Felicity Huffman arrestata: il giro di tangenti continua

La star di Desperate Housewives Felicity Huffman è stata arrestata con l’accusa di aver preso parte al più grande caso di corruzione nel sistema universitario statunitense mai visto.

Huffman e tanti altri personaggi pubblici, inclusa l’attrice Lori Loughlin, sono state incriminate per il loro presunto coinvolgimento in un giro di tangenti che mira ad agevolare l’ammissione dei loro figli nei college privati più prestigiosi del Paese.

Secondo l’accusa, Huffman e il marito William H. Macy (non incriminato) avrebbero sborsato 15.000 dollari per falsare il punteggio della figlia al SAT, il test attitudinale richiesto generalmente per l’ammissione ai college. Il pubblico ministero rivela che dal 2011 ad oggi i genitori abbiano pagato più di 25 milioni di dollari per corrompere allenatori e amministratori affinché i figli risultassero idonei come atleti, aumentando così la loro possibilità di essere ammessi negli istituti.

Huffman è stata rilasciata poche ore più tardi con una cauzione di 250,000 dollari. Le è stato ritirato il passaporto ed è stata convocata in tribunale per il prossimo 29 marzo.