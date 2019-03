Blutec, tensione a Palermo: sit-in degli operai davanti alla presidenza della Regione

Gli operai della fabbrica Blutec di Termini Imerese hanno organizzato un sit-in davanti al palazzo della Presidenza della Regione Sicilia, a Palermo.

Circa 200 manifestanti stanno bloccando la circolazione in piazza Indipendenza, in attesa di capire se il governo li riceverà come chiesto dai sindacati Fim, Fiom e Uilm.

Alcuni operai della Blutec aspettano ancora lo sblocco della cassa integrazione. Nei giorni scorsi, dopo l’arresto dei vertici aziendali, i lavoratori della fabbrica si sono riuniti all’interno della struttura per riunirsi in assemblea.