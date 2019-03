Palermo, pregiudicato ucciso con un colpo di pistola: corpo trovato in auto

Francesco Manzella, di 34 anni, è stato ucciso a Palermo con un colpo di pistola alla testa. Il cadavere dell’uomo, che aveva piccoli precedenti penali, è stato trovato a bordo di un’automobile, una Polo Wolksvagen, sulla strada statale Palermo-Sciacca, a due passi dal carcere Pagliarelli.

Palermo, 34 ucciso con un colpo di pistola: corpo trovato in auto

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona che hanno sentito gli spari. La vittima, il cui corpo è stato trovato in via Gaetano Costa vicino a un viadotto sulla statale Palermo-Sciacca in direzione del carcere Pagliarelli, abitava nella borgata palermitana di Falsomiele. La polizia indaga sull’accaduto.

L’auto è stata trovata con gli stop accesi, lo sportello del conducente aperto e una gamba dell’uomo fuori dall’auto. Al momento però non si conosce ancora la dinamica esatta dell’omicidio. Si presume che Manzella abbia tentato di fuggire prima di essere freddato con un solo colpo di pistola alla testa. Forse aveva un appuntamento con chi ha poi sparato.

Francesco Manzella aveva precedenti penali per reati contro il patrimonio, furti e rapine in villa. Alcuni raid sarebbero stati messi a segno con violenza.