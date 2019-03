Palermo, ‘La Lega apre le porte’, manifestazione al Teatro Al Massimo

“La Lega apre le porte” è il titolo della grande manifestazione di domenica 17 marzo al Teatro Al Massimo in piazza Verdi, a Palermo.

La Lega si dà una nuova organizzazione con i dipartimenti tematici nel capoluogo siciliano, dalla viabilità al welfare sanità, dall’immigrazione alla sicurezza territoriale, fino ad arrivare a cultura, sport e disabilità e apre le porte del suo circolo, Lega Città di Palermo, a militanti e simpatizzanti che vogliono spendersi per il territorio. Presenti Igor Gelarda, responsabile Enti locali per la Sicilia occidentale del Carroccio, e il senatore Luca Briziarelli, vicepresidente della commissione parlamentare sugli Ecoreati.

L’intervento al Teatro Al Massimo

“Da Regione ricca che eravamo siamo diventati la peggiore, in fondo a tutte le classifiche – ha dichiarato Igor Gelarda. I soldi ce li hanno dati, dove sono finiti? Su 237 regioni in Europa come competitività la Sicilia è ultima. Non siamo neanche più la Cenerentola, siamo sotto allo zerbino. La Lega valorizza i territori, aiuta i propri figli – ha affermato il responsabile Enti locali del Carroccio – Quando mi chiedono ‘come fate da siciliani a essere leghisti?’, rispondo che se guardo a quelli che in tanti anni hanno messo il miele nelle parole e nello stesso tempo ci succhiavano il sangue, c’è da domandarsi come si fa a non essere con la Lega“.

Dal palco il senatore Luca Briziarelli ha lodato l’iniziativa del Carroccio a Palermo: “Ai siciliani non servono lezioni da nessuno sul piano dell’orgoglio – ha detto – La Lega è un partito fatto di persone che ridanno orgoglio alla nostra comunità. La cosa importante che si sta facendo qui oggi è aprire le porte, senza però chiudere gli occhi, per dare una possibilità a ciascuno evitando di mettere a rischio il lavoro che stiamo facendo. Oggi, dando vita ai dipartimenti, si sceglie di raccogliere una sfida per dare soluzioni.”